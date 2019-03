Una festa multisensoriale per la nuova stagione del Monte Generoso

Dopo il grande successo della festa di chiusura del 5 e 6 gennaio scorso che ha visto la partecipazione di oltre 1.200 persone, la Ferrovia e il Fiore di Pietra del Monte Generoso (Canton Ticino) vi aspettano il 6 e 7 aprile con un weekend multisensoriale per tutti.

La stagione 2019 sarà ricca di eventi culturali, artistici, enograstronomici, musicali e sportivi, per tutti i gusti e per tutte le età. “Desideriamo che il cuore dei Ticinesi torni a battere per il loro Monte Generoso”, sottolinea Lorenz Brügger, direttore della Ferrovia Monte Generoso, “per questo abbiamo pensato di riempire il prestigioso Fiore di pietra con contenuti importanti, che davanti al panorama mozzafiato a 360 gradi diventano ancora più allettanti”.

La giornata di sabato 6 aprile è affidata alla bacchetta del Mago Andrea. Grandi e piccini potranno divertirsi e vivere la magia tra giochi di prestigio, tiro a segno e uno stand luna park con il tiro al bersaglio, il campo da calcetto gonfiabile e molto altro ancora. I bambini potranno entrare nelle bolle di sapone giganti, mangiare lo zucchero filato e trasformarsi, tra le mani di un’esperta truccatrice, in variopinte farfalle, fate turchine, pirati o supereroi.

Domenica 7 aprile sarà tutta dedicata alla musica e all’arte ticinese. Oltre agli immancabili Corni dal Generus con la musica dei miti e delle leggende delle Alpi, verrà aperta al pubblico la mostra “Nel Fiore e nella Pietra” della giovane pittrice ticinese Serena Maisto. Una piccola ma preziosa collezione di sette opere, di cui alcune dipinte proprio in vetta, dinanzi allo spettacolo delle montagne e alla bellezza del Fiore di pietra.

“Ho amato creare questi quadri”, afferma la giovane artista, “perché la tela grezza si combina al colore acceso come la pietra della montagna rappresenta un continuum con il granito grigio di Lodrino che riveste la struttura di Mario Botta, in una perfetta fusione tra natura e architettura”.

La mostra sarà aperta al pubblico sino al 30 giugno e il 21 aprile e il 19 maggio, dalle ore 10,00 alle ore 14,30, l’artista è presente al Fiore di pietra per incontrare il suo pubblico. Oltre al panorama mozzafiato a 360 gradi, sarà possibile osservare il Sole, Venere, Mercurio e altre stelle di primaria grandezza dal telescopio dell’Osservatorio astronomico e sotto la guida appassionata ed instancabile di astrofili esperti.

Prezzo speciale valido tutto il giorno A/R Capolago-Vetta:

Adulti: CHF 27.00 Ragazzi 6-15 anni: CHF 13.50 Bambini 0-5 anni: gratis

I piatti speciali del weekend di apertura

Sabato 6 aprile – Bratwurst e pommes frites – CHF 12.00

Domenica 7 aprile – Polenta con brasato – CHF 15.00 / Polenta e formaggi – CHF 12.50 / Polenta e latte CHF 10.00

Inoltre, fino al 31 maggio, con alcune modifiche, le promozioni che hanno avuto tanto successo nel 2018:

– per le persone Over 60 (CHF 29.00) estesa dal lunedì al venerdì

– per le famiglie (CHF 54.00 sino a 2 adulti e 2 ragazzi) estesa dal lunedì al venerdì

– il Business lunch (CHF 59.00 treno incluso) da lunedì a venerdì

– la combi Treno e piatto del giorno (Adulti CHF 54.00 e ragazzi 6-15 anni CHF 34.00) resta valida tutti i giorni della settimana incluso il weekend.

Tra le novità che contraddistinguono la stagione in arrivo ci sono anche: l’abbonamento stagionale per godersi la fresca temperatura dei 1704 metri e sfuggire così alla calura estiva tutte le volte che si vuole (CHF 150.00 se si acquista entro il 15 aprile), il viaggio gratuito nel giorno del proprio compleanno. E tutti i giorni sino al 31 maggio si potrà sorvolare il Ticino in tandem con il parapendio partendo dalla vetta del Monte Generoso (CHF 280.00 treno incluso anziché CHF 300.00) / Accompagnatori adulti o ragazzi (CHF 27.00)

Nello stesso weekend del 6 e 7 aprile riapre anche il Camping Monte Generoso sulle rive di Lugano a soli 5 minuti dalla stazione di Maroggia-Milano e raggiungibile in treno da tutta la Svizzera. Lago e montagne circondano i

20mila metri quadrati di parco naturale di questa meta perfetta per tutta la famiglia. Sport acquatici, visite culturali a Lugano, Milano e Como ed escursioni guidate in mountain-bike e hiking. Tutte le sere eventi e grigliate. www.campingmontegeneroso.ch ù

Sono inoltre aperte le iscrizioni alla prima edizione del Generoso Trail del 20 ottobre 2019: 10 km e 1350 metri di dislivello per l’affascinante corsa in salita a contatto con la natura che vi porterà da Mendrisio al Fiore di pietra in vetta al Monte Generoso. Chi si iscrive entro il 31 maggio paga solo CHF 35.00.