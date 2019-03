Fumo dal motore del camion, arrivano i vigili del fuoco in autostrada

Un mezzo pesante in avaria lungo l‘autostrada A8. È successo alle 10 di lunedì 4 marzo quando dal camion ha cominciato ad uscire del fumo che ha costretto l’autista ad accostare e a richiedere l’intervento dei vigili del fuoco.

Fortunatamente l’area è stata messa subito in sicurezza e non ci sono state ripercussioni sulla viabilità. L’intervento è avvenuto all’altezza del cimitero di Castronno sulla corsia in direzione Varese.