Librerie in fiore, Gaetano Pesce in vetrina da Bustolibri.com

Bustolibri.com e Stylo celebrano l’arrivo della primavera: anche quest’anno lo storico negozio di Busto Arsizio partecipa a “Librerie in Fiore”, l’iniziativa organizzata da Logos Edizioni in occasione del primo giorno di primavera.

Ogni anno, il 21 marzo, le vetrine di tutte le librerie che aderiscono all’iniziativa (centinaia in tutte le regioni d’Italia) si riempiono di fiori, colori, farfalle e soprattutto libri a tema, partecipando così idealmente a una grande festa per celebrare il “rifiorire” delle librerie e della cultura in Italia.

L’evento, che può essere seguito online con gli hashtag #LIBRERIEinFIORE e #21marzo2019, quest’anno è dedicato in particolare al tema della memoria, con l’obiettivo di coltivare la coscienza collettiva e di suscitare una profonda riflessione su ciò che è accaduto nel nostro passato e su tutti coloro che hanno lottato per un mondo più giusto.

Anche per questo, la vetrina di Bustolibri riporta la simbolica didascalia “Non solo fiori”: in esposizione un grande e splendido vaso, opera di Gaetano Pesce, uno dei più noti designer italiani, oltre che scultore, designer e architetto di fama mondiale (le sue opere sono in mostra tra l’altro al MoMA e al Metropolitan Museum of Art di New York e al Victoria and Albert Museum di Londra). La vetrina, in cui sono esposti anche altri oggetti della collezione Fish Design, è stata allestita grazie alla collaborazione della Corsi Design Factory, laboratorio di design fondato nel 2007 da Andrea Corsi a Barasso (www.corsidesign.it).

Ulteriori informazioni sulla pagina Facebook dell’iniziativa: www.facebook.com/librerieinfiore.

Cambio di stagione anche al negozio penne Stylo, sempre in via Milano 4: da venerdì 22 a domenica 24 marzo appuntamento con “Benvenuta Primavera”, la tradizionale esposizione primaverile di nuove proposte e idee regalo di pelletteria e oggettistica dei principali marchi del settore.

L’esposizione sarà aperta al pubblico negli orari del negozio (9.30-12.30 e 15.30-19.30).