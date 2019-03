Open Gallery: la Fondazione Giudici apre le porte ai visitatori

La Fondazione Renato e Gianluigi Giudici partecipa a Open Gallery, un’iniziativa promossa da Arte Urbana Lugano (AUL) sabato 30 marzo dalle 15 alle 19.

Durante questo evento le gallerie, gli spazi d’arte e i musei della città di Lugano aprono le loro porte in contemporanea e gratuitamente e regalano ai partecipanti una giornata particolare con tante attività; i visitatori potranno passeggiare per il centro seguendo i piccioni segnaletici che indicheranno le gallerie aderenti al progetto.

Per questa occasione la Gipsoteca Giudici condurrà gli ospiti alla scoperta della collezione permanente e dalla mostra temporanea “Dialoghi di scultura N.2” con opere di Aldo Ferrario, Gabriela Spector e Gianmarco Torriani. Le visite guidate inizieranno dalle ore 15.00, per ogni ora, fino alle 19.00, alla presenza degli artisti.

La Gipsoteca, dedicata a Gianluigi Giudici (Casanova Lanza 1927, Valmorea 2012) e alla sua opera, raccoglie diverse centinaia di gessi di lavori poi fusi in bronzo, realizzati in oltre cinquant’anni di attività. Il linguaggio utilizzato dall’artista spazia dal figurativo all’astrazione, nella sua variante organica. Particolarmente apprezzata nel tempo è stata la sua scultura religiosa, collocata presso chiese delle province lombarde e del Canton Ticino, con una eccezione per l’ampio intervento compiuto a Vienna, tra 1966 e 1992, presso la Chiesa del Buon Pastore.

L’allestimento presso la sede della Gipsoteca, è stato realizzato con lo scopo di evidenziare la varietà e peculiarità dei linguaggi utilizzati, attraverso la creazione di “isole” ossia raggruppamenti di opere che meglio inquadrano aspetti del suo lavoro. Da segnalare inoltre altri due interessanti spazi: il deposito gremito di gessi di varia epoca e di vario interesse e l’atelier giovanile dell’artista con gli strumenti per la realizzazione di lavori a cesello e a sbalzo.

www.fondazionegiudici.com

www.opengallerylugano.ch