Principio di incendio a Villa Miralago: sgombrata la struttura

Principio di incendio all’ora di pranzo alla comunità Villa Miralago di Cuasso al Monte, il noto centro per la cura dei disturbi del comportamento alimentare.

L’allarme è scattato oggi, venerdì 22 marzo, poco prima delle 13 quando l’impianto antincendio ha rilevato fumo proveniente dal piano seminterrato facendo scattare la procedura per la messa in sicurezza. Una settantina tra operatori e degenti hanno lasciato temporaneamente il fabbricato raggiungendo gli appositi punti di raccolta in attesa dell’arrivo dei Vigili del fuoco.

Dal comando di Varese sono state inviate tre squadre con un’autopompa, un’autoscala e un’autobotte e con il supporto di un funzionario tecnico, che hanno spento il principio di incendio e messo in sicurezza l’area.

A prendere fuoco, per cause ancora in fase di accertamento, un carrello porta biancheria.

L’allarme è rientrato in breve e non si sono registrati feriti ne’ danni alla struttura.