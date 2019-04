35 militari della Nato hanno partecipato all’esercitazione Unuci

Se in questi giorni avete visto passare militari in uniforme da combattimento (la famosa “mimetica”) con zaini da 15 kg sulle spalle per le città di Sesto Calende e di Somma Lombardo, nessuna paura: era un’esercitazione militare.

La sezione di Gallarate dell’Unione Nazionale Ufficiali in Congedo d’Italia, da sempre attiva in questo campo, ha avuto mandato dal comandante tedesco in forza al Comando NATO Rapid Deployable Corp di Solbiate Olona di organizzare, condurre e valutare le prove atte al conseguimento del brevetto “ Leistungsabzeichen der Bundeswehr” meglio noto in Italia con l’acronimo LAZ.



Grande prestigio per gli ufficiali gallaratesi, che unici in Italia, hanno questa prerogativa e questa responsabilità avendo acquisito negli anni la fiducia e le competenze e conoscenze che li abilitano a questo importante compito (come è noto i colleghi tedeschi non concedono a chiunque la loro fiducia).

Lo scopo dell’esercitazione è (tra gli altri) consolidare ed affinare le conoscenze dei militari, utili in caso di attacchi terroristici e per favorire il supporto in caso di Protezione Civile.

Le prove, svolte su due giorni ( che per ovvie questioni di sicurezza sono state tenute segrete sino ad avvenuta esecuzione), si sono svolte sui seguenti argomenti: prove tattiche tra cui marcia forzata affardellati con zaino da 15 kg, test di primo soccorso, test di reazione ad attacchi NBC, prova di tiro con armi da fuoco nella bellissima struttura messa a disposizione dal Tiro a Segno nazionale di Somma Lombardo; prove atletiche tra cui corsa 1.000 su pista, trazioni, prova di velocità con lo sprint test; ha concluso una prova di nuoto operativo, con mimetica indossata sulla distanza dei 100 metri.

I partecipanti erano Ufficiali (alcuni Ufficiali Superiori) Sottufficiali e Graduati appartenenti a Esercito Italiano, Marina Militare, Carabinieri, Guardia di Finanza (presente in numero elevato tra cui alcuni operatori di Malpensa) e anche due appartenenti al Corpo di Polizia Penitenziaria. Da sottolineare che tutti i militari partecipanti erano presenti liberi dal servizio, a proprie spese, senza nessun tipo di rimborso dall’amministrazione di appartenenza, a confermare l’attaccamento al proprio particolare lavoro: un’occasione di formazione e apprendimento utile anche alla popolazione, pagata di tasca loro.

Tutto questo non sarebbe stato possibile senza l’eccezionale supporto del Comune di Sesto Calende, nella persona del Consigliere con delega allo sport Simone Pintori (non a caso un ex militare della Marina), del centro acquatico Wave Center di Sesto Calende, dell’Associazione Alpini (Gruppo di Somma Lombardo); il tutto immortalato da migliaia di fotografie e video effettuati dai foto-cineamatori dell’Arno Click di Solbiate Arno. Un grazie anche al supporto dei Carabinieri della zona.

La cerimonia di premiazione dei brevettati ( 35 militari partecipanti, 21 Brevetti in Oro, 8 in Argento, 2 in Bronzo e 4 che non hanno superato i test) si è svolta al Ristorante Italia Nuova di Somma Lombardo dove il Ten. Col. Andreas Büschenfeld (German Deputy Representative c/o NRDC-ITA) ha consegnato le urkunden (diploma di Brevetto) e le insegne che i militari brevettati indosseranno con orgoglio sulla loro amata Uniforme.

“Ringrazio di cuore il Capitano Danilo Fumagalli e i suoi uomini per l’impegno nell’organizzare queste prove e il poter ospitare militari provenienti da tutta Italia è solo per non un motivo di vanto, oltre alla possibilità di valorizzare il nostro territorio” commenta il Consigliere Pintori.