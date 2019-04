Le camelie protagoniste a Villa Della Porta Bozzolo

Giunge alla XXIV edizione la mostra e mercato di florovivaismo dedicata alla camelia, arbusto sempreverde dell’Estremo Oriente i cui bellissimi fiori dolcemente arrotondati formavano il bouquet prediletto dalla celebre dama del romanzo di Alexandre Dumas. Sabato 6 e domenica 7 aprile 2019 a Villa Della Porta Bozzolo, Bene del FAI-Fondo Ambiente Italiano a Casalzuigno (VA), l’appuntamento è con Le Giornate delle Camelie, evento realizzato in collaborazione con la Società Italiana della Camelia e Camellie del Verbano.

Oltre 300 le varietà provenienti da floricolture del Lago Maggiore, delle province di Verbania e Varese che si potranno ammirare nella mostra del fiore reciso – allestita nelle settecentesche stanze della villa – dove tutti gli esemplari saranno classificati secondo specie e nomenclatura. In esposizione alcune bellissime Camelie dell’Ottocento, un tempo simbolo di prestigio nei giardini delle famiglie nobili, come le cultivar Japonica Hagoromo, Contessa Lavinia Maggi, La vergine di Collebeato, Magnoliaeflora Alba e molte altre.

Un’esclusiva mostra e mercato permetterà ai visitatori di acquistare l’esemplare di camelia preferito. Oltre alla possibilità di fruire della consulenza dei più esperti conoscitori di camelia, con il biglietto di ingresso gli ospiti saranno chiamati a esprimere il loro voto per selezionare il fiore dalla forma più bella.

Inoltre, in entrambe le giornate di manifestazione sono in programma laboratori creativi per bambini – sabato alle ore 15 e domenica alle ore 10.30 e alle 15 – sulla Camellia Sinensis, la pianta del tè. I più piccoli potranno cimentarsi con semi, petali, foglie e profumi e raccogliere tutte le informazioni in un prezioso taccuino; al termine della ricerca, potranno degustare il loro tè in compagnia di mamma e papà.

Inoltre, si potranno effettuare visite guidate alla villa – ore 10.30; 12; 14; 15.30; 16.30. Domenica alle ore 15 si svolgerà la conferenza “Camelia tra passato e presente. La bellezza nascosta di un fiore dai simboli nobiliari” a cura di Tiziano Genoni, cultore e ricercatore storico del genere Camellia, che racconterà la storia straordinaria di questo magnifico fiore.

Originaria del Giappone e già nota in Cina alla fine del Seicento come l’albero dalle foglie lucenti, il primo esemplare di camelia a toccare il suolo italiano fu un pegno d’amore, donato nel 1760 dall’ammiraglio Nelson a Lady Emma Hamilton, moglie dell’ambasciatore inglese presso la corte dei Borboni a Napoli, e piantato nel Giardino inglese della Reggia di Caserta. Alle ore 16 ve rà invece

proposta una speciale degustazione di aromatici tè provenienti dall’Asia. Il Ristorante “I Rustici” sarà aperto e proporrà un menu ad hoc per la manifestazione e, per il pomeriggio, una gustosa merenda a tema floreale. Per informazioni e prenotazioni 334/5630121 e prenotazioni@irustici.it.

Il calendario “Eventi nei Beni del FAI 2019” è reso possibile grazie al significativo sostegno di Ferrarelle, partner degli eventi istituzionali e acqua ufficiale del FAI; al fondamentale contributo di FinecoBank, già Corporate Golden Donor, che ha scelto di essere a fianco del FAI anche in questa occasione, e di PIRELLI che conferma per il settimo anno consecutivo la sua storica vicinanza alla Fondazione, e a Golia Herbs, sponsor degli eventi verdi in calendario. Per il secondo anno si conferma la prestigiosa presenza di Radio Monte Carlo in qualità di Media Partner. Villa Della Porta Bozzolo è museo riconosciuto da Regione Lombardia.

“Le Giornate delle Camelie” a Villa Della Porta Bozzolo, viale Camillo Bozzolo 5 – Casalzuigno (VA) Giorni e orari di apertura: sabato 6 dalle ore 12 alle 18 e domenica 7 aprile 2019, dalle ore 10 alle 18 Ingresso: Intero 10 €; Bambini fino a 5 anni gratuito; Ridotto (6-18 anni) 5 €; Iscritti FAI 4 €; residenti Casalzuigno: 5 €; Famiglia (2 adulti + 2 bambini) 25 €.

Per ulteriori informazioni: Villa Della Porta Bozzolo tel. 0332/624136 – faibozzolo@fondoambiente.it. www.fondoambiente.it

Per informazioni servizio bar/ristorante: “I Rustici” 335.329003; foghinazzi@irustici.it ; prenotazioni@irustici.it