Tentato omicidio, arrestato italiano nel Mendrisiotto

Il Ministero pubblico e la Polizia cantonale comunicano che lo scorso 11 aprile è stato arrestato un 33enne cittadino italiano domiciliato nel Mendrisiotto.

Per cause che l’inchiesta di polizia dovrà stabilire, nel corso di un alterco in un appartamento di Arzo l’uomo ha aggredito la moglie provocandole ferite che ne hanno richiesto il ricovero in ospedale. Lo stesso è poi stato fermato da agenti della Polizia cantonale, allertati a seguito di una segnalazione.

In supporto, sono intervenuti anche agenti della Polizia della città di Mendrisio. Le ipotesi di reato nei confronti del 33enne sono di tentato omicidio, vie di fatto, lesioni gravi, lesioni semplici, coazione, esposizione a pericolo della vita altrui. La misura restrittiva della libertà è nel frattempo stata confermata dal Giudice dei provvedimenti coercitivi (GPC). L’inchiesta è coordinata dalla Procuratrice pubblica Petra Canonica Alexakis. Al momento non saranno rilasciate ulteriori informazioni sull’indagine.