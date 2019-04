Torna la Pasqua dell’Atleta, Cesare Vago e la Pro Patria eccellenze da premiare

Torna per la 52esima edizione la Pasqua dell’Atleta, evento organizzato dall’Associazione delle società sportive di Busto Arsizio (Assb) molto sentito da tutti gli sportivi della città e non solo. Come da 27 anni a questa parte, infatti, l’evento è sostenuto da Renault Paglini oltre che dall’amministrazione comunale. L’appuntamento è per domani, sabato 13 aprile alle 18.30, nella chiesa di San Giovanni.

Moltissimi gli sportivi e le societ che verranno premiati ma il presidente Massimo Tosi, nella conferenza stampa di presentazione, ne ha voluti citare tre su tutti: «Cesare Vago, che è tra i fondatori della Pasqua dell’Atleta e grande promotore della scherma, verrà insignito del premio Invernizzi. Le altre due anticipazioni riguardano la nostra amata Aurora Pro Patria per i suoi 100 anni e per lo scudetto di Serie D e un campione del passato e grande dirigente sportico Lello Antoniotti, che ha giocato nella Pro Patria e in altri club di Serie A».

Alla presentazione c’era anche l’amministrazione con il vicesindaco Isabella Tovaglieri che ha esaltato i valori positivi che gli sportivi possono offrire ai giovani di oggi «che stanno un po’ perdendo alcuni punti fermi» e l’assessore allo Sport Gigi Farioli che ha sottolineato anche il valore del volontariato «senza il quale molte società non potrebbero andare avanti e l’importanza di coinvolgere i ragazzi delle scuole con una menzione speciale per la partecipazione degli allievi delle scuole medie bustocche alla Maratonina di Busto».