“Vola” un tetto e il Villaggio Siba resta senza corrente

Il maltempo che quest mattina imperversa anche sull’Alto Varesotto ha creato alcuni problemi Cuasso al Monte, dove un intera frazione è rimasta serza corrente.

In mattinata, al Villaggio Siba, una raffica di vento ha sollevato parte del tetto di un’abitazione che è volato via finendo sulla linea dell’alta tensione. In buona parte delle abitazioni della frazione è mancata la corrente per diverse ore.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza il tetto, mentre i tecnici del servizio elettrico stanno lavorando per ripristinare la linea.