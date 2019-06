Casali: “Grazie a chi lavora per ripulire Luino”

(foto di Isella Bellotti)

Il vicesindaco di Luino con delega al Verde pubblico, Alessandro Casali (nella foto in basso) vuole rivolgere un ringraziamento alle tante persone che in occasione degli eventi che animano la città, quando tutti ancora dormono, scendono in campo per ripulire Luino.

«Ringrazio tutti coloro che sin dalle prime ore di stamane si sono adoperati per ripulire la città – dice Casali – La cura per il decoro urbano prevede anche doverosi interventi dopo i grandi eventi come quelli di queste sere. Il buon risultato odierno si deve soprattutto all’applicazione di concetti virtuosi facenti parte di un progetto di salvaguardia ambientale, un percorso intrapreso da anni. I bravi tecnici comunali si sono spesi per raggiungere questo obiettivo, realizzato anche grazie alle segnalazioni di cittadini che per il loro territorio ci hanno prontamente comunicato alcune criticità».

Un ottimo lavoro di squadra, quindi, tra tutti coloro che vivono e amano Luino: «Per la pulizia di questi giorni, sono grato a chi ha oggi velocemente eseguito gli interventi, anche manuali, come la svuotatura dei cestini del parco e della città. Anche così Luino diventa sempre più modello di ordine apprezzato da abitanti e turisti».