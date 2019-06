Dalla Regione 170mila euro per combattere le truffe agli anziani

L’assessorato alla sicurezza, immigrazione e Polizia locale di Regione Lombrdia stanzierà 170mila euro per finanziare progetti di contrasto alle truffe agli anziani.

«Questa somma – spiega l’assessore regionale Riccardo De Corato – è una prima tranche, che in fase di assestamento aumenterà, e servirà a coprire le spese per l’affidamento di servizi a terzi relativamente alla fornitura di materiali divulgativi, all’attività culturale, di informazione e di formazione per contrastare questo fenomeno, ma anche per le prestazioni del personale esterno ai Comune, direttamente assegnato al progetto; e per l’assistenza di tipo materiale e psicologica alle vittime di reati anche mediante affidamento di servizi a terzi. L’importo verrà assegnato in parti uguali ai comuni lombardi con popolazione superiore ai 30.000 abitanti che sottoscriveranno l’accordo».