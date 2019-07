Castellanzese al via, inizia l’avventura in Serie D

(Foto Facebook – Castellanzese Calcio 1921)

E’ iniziata la stagione 2019-2020 della Castellanzese, un’annata che è già storica prima di iniziare. I neroverdi hanno dato il via alla preparazione in vista del prossimo campionato di Serie D, in attesa che vengano stilati i gironi.

Il primo giorno della nuova stagione è stato domenica 28 luglio, con la squadra di mister Fiorenzo Roncari che si è radunata al “Provasi”.

Le prime parole della stagione sono state del direttore generale Salvatore Asmini, che alza subito la guardia: «Non facciamoci illusioni, dobbiamo rimanere sempre sul pezzo e puntare ai nostri 42 punti senza mollare mai».

Non sono mancate le parole del presidente Alberto Affetti: «Sono emozionato, è come il primo giorno di scuola. Iniziamo con lo spirito di una squadra con tanto entusiasmo, che è lo stesso dei nostri tifosi, consapevoli di essere una matricola. Il campionato non sarà facile. Abbiamo stravolto la rosa sul mercato per acquistare nuovi giocatori di categoria perché l’impegno è cambiato».

Infine è toccato a mister Roncari dire la sua: «Dobbiamo metterci tutti in discussione dal primo giorno all’ultimo, dare il massimo fin da oggi, perché questo vuol dire avere la giusta mentalità per affrontare un campionato così difficile. Poi sarà il campo a dire se abbiamo fatto bene o meno, ma noi dovremo fare di tutto perché il verdetto sia favorevole. Voglio vedere fin da subito il gruppo unito come è successo lo scorso anno».

ROSA:

Mirko Alio, Francesco Allodi, Nicolò Bigioni, Stefano Banfi, Nicolò Cerrina, Mario Chessa, Christian Colnaghi, Matteo Cristiano, Libero D’Onofrio, Mattia Dell’Aera, Nicolò Esposito, Andrea Ghilardi, Stefano Gibellini, Yuri Giugno, Stefano Mauri, Nicholas Mara, Luca Mazzola, Nicolò Morganti, Samuele Moroni, Giorgio Perego, Fabrizio Pedergnana, Davide Rudi.

AMICHEVOLI: