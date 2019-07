Meno scatti d’ira per i genitori che leggono con i figli

Leggere ai bambini fa bene anche ai genitori. A stabilirlo uno studio della Rutgers University (Stati Uniti) pubblicato sul Journal of Developmental & Behavioral Pediatrics, secondo cui i genitori che leggono regolarmente con i loro figli sono meno irascibili, e anche i bambini risultano meno distruttivi o iperattivi.

Che i bambini crescono meglio quando mamma e papà hanno l’abitudine di leggere con loro è risaputo. La lettura in età precoce è legata a migliori performance scolastiche e aiuta a sviluppare più e meglio il linguaggio. Ma lo studio condotto negli States su oltre 2 mila coppie di genitori e figli aveva lo scopo di capire anche gli effetti della lettura dei libri per bambini sugli adulti. E i risultati sono stati estremamente positivi, come racconta in questo video Carol Lee Wilkinson, tra gli autori dello studio.

I genitori sono stati intervistati una prima volta riguardo alle loro abitudini di lettura con i loro figli età 1-3 anni. Gli stessi sono state sottoposte a un secondo colloquio due anni dopo, sul tipo di rapporto comportamentale con i loro bambini. E più i genitori leggevano, minori erano gli scatti d’ira verso i figli, che a loro volta apparivano meno distruttivi della media, indipendentemente dalla fascia di età.

Non tutti sono abituati a leggere ad alta voce, e questo spesso blocca i genitori. Ma basta iniziare questa abitudine per scoprire quanto sia apprezzata dai figli e come facilmente diventi un’abitudine, un rituale di cui anche l’adulto sente la necessità, per la grande vicinanza sintonia e intimità che la lettura condivisa sa creare tra genitori e figli.