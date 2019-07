Una serata tra cibi e danze tradizionali della Russia

Serata interamente dedicata ai sapori e alle tradizioni della Russia, quella in calendario venerdì 12 luglio al parco delle feste di via Curti a Gemonio, grazie all’organizzazione della Pro Loco del paese.

Il programma prevede un doppio appuntamento: a partire dalle ore 19,30 ci sarà una cena etnica con specialità della cucina russa, mentre alle 21 circa, sul palco dell’area feste, prenderà il via uno spettacolo di danze e canti della tradizione cosacca portato in scena dal gruppo “Stavropolye”. Per la cena non è necessaria la prenotazione: le pietanze saranno servite con la formula del “piatto unico” al costo di 10 euro. Lo spettacolo invece è a ingresso libero e prenderà il via al termine del momento dedicato alla cucina.

L’evento è realizzato anche grazie alla collaborazione con “I Tencitt” di Cunardo e il loro “Festival del Folklore” che si estende sui due weekend del 12-14 e del 19-21 luglio. Lo scorso anno, nello stesso periodo, fu la tradizione kenyota a essere ospitata a Gemonio con un grande successo di pubblico.