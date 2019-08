Furto del cellulare al cimitero: “Offriamo una ricompensa per ritrovarlo”

“Il giorno 1 agosto alle ore 9 al cimitero di Induno Olona, é stata rubata una borsa all’interno della quale c’era un cellulare htc 526g dual sim”.

È questa la circostanza che ha spinto i nostri lettori a diffondere un appello per ritrovarlo: “Quel cellulare – ci spiegano i proprietari – a prescindere dal valore economico, ha un valore affettivo immenso per la proprietaria perché contiene messaggi e foto di una persona scomparsa da poco tempo”.

Per questo sono disposti anche ad offrire una ricompensa per chi dovesse ritrovarlo: “Offriamo una ricompensa economica a chi ci aiuta a ritrovarlo. È possibile lasciarlo al custode del cimitero in forma del tutto anonima o scrivere alla mail cellulare.rubato@yahoo.com”.