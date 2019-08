Stripes e Comune danno il benvenuto ai nuovi nati a Legnano

Si possono ritirare a Palazzo Malinverni i kit di benvenuto “Sono nato!”, valigie piene di spunti e opportunità per le famiglie con neonati, oltre che di materiali utili alla prima infanzia. Il kit comprende, fra l’altro, un libro che i genitori possono sfogliare con i più piccoli, una pubblicazione sull’educazione alimentare, un opuscolo e un pieghevole sui servizi presenti sul territorio per bambini da 0 a 6 anni.

L’omaggio vuole essere un benvenuto ai nuovi nati, un segno di attenzione verso le loro famiglie e uno strumento per orientare i genitori in un periodo meraviglioso ma anche particolarmente impegnativo. Accompagna il set una lettera di presentazione che riassume ragioni e contenuti della valigia. Per ricevere il kit, occorre presentare alla portineria di Palazzo Malinverni la lettera che viene rilasciata dall’Anagrafe di Legnano al momento della registrazione dei neonati.

L’omaggio è destinato alle famiglie di tutti i nati nel 2019, incluse quelle che, per ragioni organizzative, non hanno potuto provvedere al ritiro nei primi mesi dell’anno (in questo caso è sufficiente presentarsi alla guardiola, dove è depositata la lista con i nomi degli aventi diritto). L’iniziativa rientra nel progetto “Hub-In. Luoghi per crescere insieme” che vede collaborare Stripes Cooperativa Sociale (ente capofila), Comune di Legnano e numerosi partner tra cooperative e associazioni.