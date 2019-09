Il difensore civico regionale Carlo Lio indagato per abuso d’ufficio

Il difensore civico regionale Carlo Lio è stato iscritto nel registro degli indagati dalla Procura di Busto Arsizio con l’accusa di abuso d’ufficio. Una decisione relativa al suo intervento di surroga di un consigliere comunale di Legnano, provvedimento dichiarato illegittimo dal Tribunale Regionale e che nel marzo scorso evitò il commissariamento del comune dell’hinterland milanese.

Nella stessa vicenda risultano indagati anche l’ex sindaco di Legnano Giambattista Fratus, l’ex vicesindaco Maurizio Cozzi e l’assessore Chiara Lazzarini, già arrestati a maggio per turbativa d’asta.

Secondo quanto contenuto nel fascicolo del pm Nadia Calcaterra i tre avrebbero istigato il difensore civico regionale a intervenire con un provvedimento “illegittimo” per restare in Comune dopo le dimissioni in massa dei consiglieri comunali di minoranza e del presidente del parlamentino cittadino, proprio in seguito all’assegnazione dell’assessorato ai Lavori Pubblici a Lazzarini.