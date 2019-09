“Isole salvagenti”, dalla Regione 200mila euro per la sicurezza stradale a Gallarate

Da Regione Lombardia arrivano 200mila euro per la sicurezza stradale a Gallarate. La città dei dei due galli fa parte infatti della schiera di Comuni che hanno ricevuto il contributo, come co-finanziamento (al 50%) di opere sull’infrastruttura viaria.

I fondi saranno impiegati per lavori di formazione di “isole salvagenti” agli attraversamenti pedonali (160mila euro il valore della richiesta), segnaletica orizzontale in termoplastico (cordoli) per 220mila euro, oltre a costi generali per allacciamenti elettrici e oneri di progettazione. In totale il valore per la richiesta di fondi era di 486.850 euro, la Regione ha concesso un co-finanziamento per 200mila euro.

Le “isole salvagenti” sono pensate anche come deterrente per la velocità e verranno accompagnate, in alcuni casi, da miglioramento dell’illuminazione pubblica in corrispondenza degli attraversamenti. Quanto ai cordoli, in materiale plastico rifrangente, si sono dimostrati in grado di ridurre l’incidentalità.

Gallarate ha appunto ottenuto 200mila euro, al pari di Busto Arsizio; Varese ha ottenuto 197mila euro, Olgiate Olona 100mila, Cislago 60mila, Cugliate Fabiasco 70mila, Lonate Pozzolo 100mila. L’ente Provincia di Varese ha ottenuto 200mila euro. Uniche richieste respinte, quelle di Cavaria con Premezzo e di Saltrio, piccolo Comune della Valceresio. Ammesso, ma non finanziato invece Cardano al Campo.