La giunta Antonelli ter può iniziare a lavorare: “Non ci siamo mai fermati”

Con il rinnovo della giunta, si chiude oggi per l’Amministrazione comunale un periodo di transizione, dovuto, come noto, essenzialmente alle dimissioni di un componente della squadra e ai nuovi impegni europei del vicesindaco.

A parlare è lo stesso sindaco Antonelli che spiega così i mesi vissuti in attesa della quadratura del cerchio pur continuando a lavorare per la città: «Un periodo in cui l’attività amministrativa non ha subito alcun rallentamento, – osserva il primo cittadino – . Ci sono state riunioni, siamo stati impegnati in trattative e confronti, è vero: come ben sapete, ne avrei volentieri fatto a meno. Ma la politica richiede anche questo, e io non mi sono di certo tirato indietro. E’ vero anche, però, che tutto ciò non ha limitato la macchina comunale, che ha continuato a viaggiare verso i suoi obiettivi senza soste. E anche velocemente».

L’elenco dei lavori è corposo: «Ho dimostrato in questi anni e in questi mesi che la mia cifra è quella dell’azione, del lavoro, del raggiungimento degli obiettivi, delle risposte concrete alle esigenze dei cittadini. – aggiunge Antonelli – E quindi abbiamo continuato, io, gli assessori, i dirigenti, i funzionari, i dipendenti tutti, a lavorare e a progettare il futuro di questa città e abbiamo anche portato a casa dei buoni risultati. Ricordo l’approvazione del project financing per la nuova cittadella dello sport che sorgerà a Beata Giuliana e poi tanto altro… l’avvio dei lavori per il parcheggio in via Volturno, il restyling della pista di atletica, i lavori di rinnovamento degli spazi della Biblioteca, le iniziative di Busto Estate, le asfaltature, le modifiche alla viabilità».

Oggi sono stati firmati i decreti di nomina degli assessori e l’incarico di vicesindaco è stato affidato a Manuela Maffioli ma Antonelli ci tiene a ringraziare chi è uscito dalla giunta: «Ringrazio di cuore gli assessori uscenti per l’impegno, la determinazione, le capacità che hanno dimostrato ogni giorno e mi auguro che l’esperienza vissuta in questi mesi sia utile per il loro futuro politico, professionale e personale – conclude il sindaco -. Un grazie a Isabella Tovaglieri soprattutto per l’impegno con cui ha raggiunto un obiettivo molto complesso, il progetto di riqualificazione dell’area delle Nord: Isabella non tema che questo grande risultato sia dimenticato in un cassetto, perché tra i primi compiti che ho assegnato al neo assessore alla partita c’è proprio quello di continuare sul percorso da lei tracciato. E grazie anche a Alessandro Chiesa, uomo delle Istituzioni, sempre corretto nei rapporti con i cittadini e disponibile con tutti i colleghi di Consiglio comunale, Giunta e con il personale comunale: la sua sostituzione non è una scelta ed è determinata unicamente dalla necessità di garantire gli equilibri di genere richiesti dalla normativa statale. Tornando alla composizione della giunta, sono certo che il rinnovamento della squadra sarà positivo per la Città e per un ulteriore rilancio dell’azione amministrativa. Sono ancora tanti gli obiettivi che prima della fine del mandato mi piacerebbe raggiungere: le persone giuste al posto giusto ci sono, so che ce la possiamo fare, se continuiamo, insieme, sulla strada dell’impegno e della determinazione».

Questo l’elenco delle deleghe:

OSVALDO ATTOLINI: INCLUSIONE SOCIALE – Servizi sociali, lavoro, politiche della casa, celebrazione matrimoni, T.S.O.

GIANLUIGI FARIOLI: EDUCAZIONE, PERSONALE, SERVIZI DEMOGRAFICI E INNOVAZIONE – personale, istruzione pubblica e privata, strutture scolastiche, alternanza scuola/lavoro, corsi di specializzazione, tecnologia, statistica, celebrazione matrimoni, T.S.O.

LAURA ROGORA: SPORT E VERDE PUBBLICO – sport, infrastrutture sportive, verde pubblico, ecologia/ambiente, parchi e giardini, manutenzione e cura dei cimiteri, celebrazione matrimoni, T.S.O.

MANUELA MAFFIOLI: IDENTITA’, CULTURA E SVILUPPO TERRITORIO – Cultura, musei, biblioteca, commercio industria artigianato, celebrazione matrimoni, T.S.O.

PAOLA MAGUGLIANI: BILANCIO – finanze, tributi, attrazione risorse, grandi eventi, celebrazione matrimoni, T.S.O.

GIORGIO MARIANI: URBANISTICA ED EDILIZIA – urbanistica, edilizia, valorizzazione del patrimonio, piano delle alienazioni, celebrazione matrimoni, T.S.O.

MASSIMO ROGORA: SICUREZZA – servizi polizia locale, trasporti, celebrazione matrimoni, T.S.O.

Le seguenti materie restano di competenza del sindaco: opere pubbliche, strade, illuminazione pubblica, cerimoniale e comunicazione, progetti speciali e marketing territoriale, sanità e cura delle persone, avvocatura, società partecipate.