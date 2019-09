Nuova edizione del corso di fotografia con “Fuori fuoco”

L’assessorato alla cultura del Comune di Arcisate in collaborazione con il gruppo fotografico Fuori fuoco organizza l’edizione 2019 del corso base di fotografia.

«Il corso di fotografia di base offre un ciclo completo di lezioni dedicate alla conoscenza della tecnica fotografica di base – spiegano gli organizzatori – Dalla cultura fotografica alla pratica in fase di ripresa. Grazie a due insegnanti fotografi professionisti il corso è l’ideale per chiunque voglia avvicinarsi alla fotografia in modo serio e proficuo o per chi voglia semplicemente approfondire importanti basi tecniche che uno studio autonomo della materia difficilmente riesce a fornire».

Gli incontri si terranno a partire dal mese di ottobre alla Sala frontalieri del municipio di Arcisate. Otto le lezioni in aula in orario serale (dalle 20.45 alle 22.45) e due uscite fotografiche in esterna alla domenica mattina il 10 e il 24 novembre. Qui i dettagli delle singole lezioni

Il costo di partecipazione è di 90 euro e il corso partirà con un minimo di 10 iscritti.

Ci si può iscrivere online sul sito www.fuori fuoco.org. oppure telefonando ai numeri 393 9135338 oppure 346 5397798 o ancora rivolgendosi allo sportello dell’Azienda speciale Parmiano in via Giacomin dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12.30, il martedì anche nel pomeriggio dalle 16 alle 18 e il sabato mattina dalle 9 alle 12.

Qui la locandina con le date del corso