Un traguardo volante a Busto per la Coppa Bernocchi

Questa mattina (martedì) l’assessore allo Sport Laura Rogora ha partecipato in Regione alla presentazione del Trittico Regione Lombardia, storica e prestigiosa manifestazione ciclistica che comprende la 101esima edizione della Coppa Bernocchi, in programma domenica 15 settembre.

Come sempre, Busto sarà interessata dal passaggio della gara che partirà da Legnano alle 11.45: la carovana entrerà in città verso le 12.40 dalla rotonda al confine con Dairago per continuare lungo viale Boccaccio, piazza Tripoli, viale Cadorna e corso XX Settembre, dove, all’altezza del n. 41, tra le 12.44 e 12.50, gli atleti taglieranno un traguardo volante che sarà ripreso anche dalle telecamere della RAI.

L’assessore ha avuto modo di salutare, tra gli altri, il governatore della Regione Lombardia Attilio Fontana, il sottosegretario ai Grandi Eventi sportivi Antonio Rossi e il commissario tecnico della nazionale di ciclismo Davide Cassani.

“Dopo il passaggio del Giro d’Italia nello scorso mese di maggio, la città è pronta ad accogliere un altro appuntamento da non perdere per gli appassionati di ciclismo e per gli sportivi in generale: sono certa che come sempre i bustocchi accoglieranno i grandi professionisti che parteciperanno alla gara con entusiasmo e calore” afferma l’assessore, nota anche per essere un’appassionata ciclista amatoriale.

“Il 22 settembre parteciperò alla DeeJay 100, la gara di medio fondo organizzata nell’ambito di Milano Bike City: chissà che il prossimo anno non si possa portare anche a Busto! – continua Rogora – Sono lieta di aver iniziato il mandato con alcuni eventi dedicati allo sport che più mi appassiona, come la Busto-Scopello, il Giro d’Italia di Handbike e ora la Bernocchi, ma sto lavorando per tutti gli sport e in particolare, con l’ASSB, per Busto Sport per tutti, la tradizionale vetrina per tutte le società sportive cittadine, in programma sabato 21 settembre”.

