A Vanzaghello la mostra fotografica sul Naviglio e il Ticino

Una passeggiata metaforica lungo il Naviglio, per scoprire l’immensa storia del canale e dei paesi che attraversa. Questa è l’opera di Francesca Rognoni, una monografia dal nome ‘Lungo il Naviglio Grande: comuni, ville e palazzi storici’, edito da La memoria del mondo con il patrocinio di Italia Nostra. Alla biblioteca dì Vanzaghello, venerdì 11 ottobre alle ore 20:45, sarà presentato il libro insieme alla mostra fotografica, realizzata da un gruppo di fotografi che ha seguito il percorso fatto da Rognoni nel suo libro.

I fotografi (dieci in tutto) hanno immortalato i paesaggi ricchi di storia del Naviglio Grande, da Lonate Pozzolo fino a Gaggiano; la loro mostra sarà esposta in biblioteca fino al 19 ottobre. Sarà inoltre al centro dell’incontro, sempre in biblioteca, di domenica 13 alle ore 11: un momento di riflessione sulla passione della fotografia, a cui seguirà un aperitivo.

Il libro ha un focus particolare sulla ricchezza architettonica del percorso – Rognoni è una storica dell’architettura – ma non solo; offre uno spaccato sulla cultura lombarda dei secoli scorsi, sulla vitalità che la zona ha sempre avuto. Le numerose ville presenti sul territorio sono dovute infatti allo stretto legame con Milano e la sua borghesia.

La mostra arricchisce il lavoro di Rognoni, seguendo il precetto del mostro sacro della fotografia Henri Cartier-Bresson: “La fotografia è porre sulla stessa linea di mira la mente, gli occhi e il cuore. È un modo di vivere”. Il progetto, secondo i piani dell’amministrazione comunale e dell’Ecoistituto della Valle del Ticino, dovrebbe essere un punto di partenza per altre iniziative, che possano far conoscere il territorio a ragazzi e adulti, con gite didattiche, animazioni e attività laboratoriali.