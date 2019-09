V’è piaciuta la festa? Il sondaggio di Septemberfest

I questionari di gradimento si trovano un po’ ovunque: ormai il customer service è presente nella maggior parte delle strutture pubbliche e private, con la finalità di raccogliere la soddisfazione degli utenti ed eventuali segnalazioni finalizzate al miglioramento del servizio.

Meno frequente è riscontrare la stessa attenzione per le feste di paese, quando l’organizzazione è spesso in mano a gruppi di volontari, che impiegano il loro tempo per regalare divertimento e momenti di condivisione ai propri compaesani.

Un impegno che, però, viene sempre preso con la massima serietà da chi organizza: proprio in quest’ottica, a Venegono hanno deciso di elaborare un questionario di gradimento per commentare la riuscita di Septemberfest, la festa che ogni anno abbraccia l’inizio del mese di settembre, tenutasi dal 29 agosto al 1 settembre e giunta alla 24esima edizione.

Sui banchi di regia, i membri di ‘Itaca Associazione Volontari per la Cultura’, l’associazione che si occupa della fortunata festa: ogni anno musica, stand gastronomico e intrattenimento richiamano migliaia di persone anche dai paesi limitrofi.

“Septemberfest anche quest’anno è andata bene – racconta Francesco, uno dei volontari – l’ultimo giorno ci siamo chiesti se qualcosa avrebbe potuto essere migliorabile: si è deciso quindi di chiedere direttamente ai venegonesi cosa ne pensassero dell’edizione appena conclusa”.

Francesco tiene a sottolineare come l’idea sia venuta ad una delle nuove leve: “La proposta di elaborare un questionario di gradimento è stata fatta da uno del gruppo, Nicola, giovane venegonese che ha partecipato alla festa quest’anno per la prima volta come volontario. Lo scopo è, appunto, capire come rendere la nostra Septemberfest ancora più magica”.

Il questionario (che trovate qui) è stato diffuso sui social: chiedeva di commentare – in forma anonima – la qualità del menù, i tempi di attesa, i concerti ascoltati e valutare la possibilità di mettere palco e musica all’interno del tendone, vicino ai tavoli quindi; oltre a questo, lasciava spazio ai commenti liberi sull’organizzazione.

La partecipazione al sondaggio è stata soddisfacente, con la risposta di circa trecento utenti: “I feedback raccolti sono positivi e diversi suggerimenti utili sono arrivati proprio dalle centinaia di risposte ricevute. Sicuramente riproporremo il questionario anche il prossimo anno, dando la possibilità di commentare a chi sarà a Venegono alla festa, aiutandoci così a far sempre meglio”.

Tanto entusiasmo, per una tradizione diventata per il territorio un modo allegro di salutare l’estate: “Non possiamo che ricordare tutti coloro che hanno contributo con i propri sforzi a far sì che migliaia di persone potessero divertirsi a questa festa, nell’arco di ben 24 anni – conclude Francesco – Dagli organizzatori storici agli ultimi volontari che hanno prestato la propria opera quest’anno: tutti fondamentali per la riuscita di Septemberfest”.