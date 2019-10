Bogani: “È stata la migliore edizione di Expo Brianza degli ultimi anni”

C’è grande soddisfazione all’interno dello staff organizzatore di Expo Brianza 2019.

«Abbiamo trascorso tutto il pomeriggio e la serata di domenica a parlare con gli oltre 120 espositori e abbiamo raccolto tantissimi pareri positivi. Nel senso che Expo Brianza è stata per moltissimi di loro occasione per fare business e numeri importanti. In certi casi anche oltre le più rosee aspettative», commenta Alberto Bogani, coordinatore della mostra.

«Se devo tirare un primissimo bilancio considerando sia l’aspetto puramente economico, quello numerico dei visitatori che abbiamo valutato in circa 80mila unità nell’arco dei nove giorni e quello della qualità e della partecipazione agli eventi collaterali, non ho alcun dubbio a dire che sia stata la migliore edizione di Expo Brianza degli ultimi anni. E per questo voglio ringraziare pubblicamente le tre associazioni di categoria, gli otto Comuni e il Parco delle Groane che hanno contribuito al successo», afferma Bogani.