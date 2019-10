Controlli attorno ai boschi della droga di Tradate

Nella giornata di ieri, i carabinieri della Tenenza di Tradate, con il rinforzo delle pattuglie delle altre Stazioni della Compagnia di Saronno, hanno eseguito una serie di controlli lungo le strade che costeggiano l’intero Parco Pineta. I numerosi posti di controllo messi in atto dai diciotto carabinieri impiegati nel servizio, hanno creato una rete dalla quale erano obbligate a transitare tutte le autovetture in entrata e in uscita dalla zona boschiva.

Tra i soggetti identificati e perquisiti si è trovato un tunisino 39enne irregolare sul territorio nazionale, per il quale è stata avviata la procedure per l’espulsione, oltre ovviamente al deferimento alla Procura della Repubblica per violazione della legge sull’immigrazione clandestina. I controlli si sono estesi anche ai due scali ferroviari della cittadina del varesotto, dove sono stati identificati numerosi passeggeri.

Un 43enne di Cuggiono e un 48enne di Uboldo invece sono stati segnalati in qualità di assuntori di sostanze stupefacenti poiché all’esito delle perquisizioni personali sono stati trovati in possesso di 3 grammi di hashish il primo e 3,5 grammi di eroina il secondo.

Infine, all’interno di un cespuglio nei pressi di via per Castelnuovo è stato rinvenuto un involucro in cellophane contenente 20 grammi circa di hashish, che è stato successivamente posto sotto sequestro penale.