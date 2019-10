Una domenica per conoscere la cooperativa per disabili Asda-Speranza

Domenica 6 ottobre dalle ore 10.00 alle 19.00 torna il tradizionale appuntamento con l’Open Day della Cooperativa per Disabili Asda-Speranza. Una mostra mercato che proporrà la nuova collezione di oggettistica e cartonaggio interamente realizzata dai ragazzi della cooperativa con l’ausilio, fondamentale di volontarie e volontari.

Una parte della struttura (si trova in via Palestro 16) è attrezzata a comunità-alloggio, in grado di ospitare fino a 10 disabili adulti, assistiti da psicologi, educatori, ASA e personale specializzato. In un altro ambiente vengono svolte attività lavorative. Con l’ausilio fondamentale di volontarie e volontari, le ragazze e i ragazzi disabili (attualmente 9) occupano utilmente il proprio tempo, trovando gratificazione nel lavoro, migliorando le relazioni sociali ed ottenendo una sia pur contenuta remunerazione.

Il reparto di fotocopiatura è in grado di produrre fotocopie in bianco/nero e a colori e di realizzare tesi di laurea, pieghevoli, volantini, dispense. I lavori di cartonaggio spaziano dall’oggettistica per cerimonie e ricorrenze (partecipazioni, bomboniere, segna-posti) ad una vastissima gamma di articoli per ufficio e casa (scatole, porta-documenti, agende, cassettiere, album per fotografie). Ogni oggetto è un pezzo unico, realizzato artigianalmente, in base alle specifiche esigenze del cliente.

Durante la giornata di domenica, organizzata anche in vista delle festività natalizie, sarà possibile acquistare splendidi oggetti artigianali realizzati a mano. Ogni oggetto è un pezzo unico, realizzato artigianalmente. La giornata di domenica sarà un’ottima occasione anche per contribuire a far crescere la Cooperativa. È, comunque, possibile far visita alla cooperativa Asda anche durante la settimana, da lunedì a venerdì, dalle 9 alle 12.30 e dalle 14 alle 18.