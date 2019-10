La Casa della Città Solidale e Lions Club, una nuova collaborazione

Sabato 26 ottobre La Casa della Città Solidale di Tradate ha voluto ringraziare il Lions Club – Distretto 108 IB1 e Sezione di Tradate per l’importante donazione ricevuta a seguito dell’iniziativa “Diamo un calcio alla povertà”, grazie alla quale è stato possibile acquistare una cella frigorifera e una serie di contenitori isotermici a norma HACCP.

Nelle foto i Past President Lions Carlo Taglioretti e Giovanni Mattei con Angelo Viganò, Presidente de ‘La Casa della Città Solidale’ durante l’incontro che, oltre a rappresentare un cordiale momento di ringraziamen- to per il contributo ricevuto, è stato anche occasione per illustrare agli ospiti tutti i dettagli delle procedure di tracciabilità dei prodotti adottate e l’importanza dei nuovi acquisti.

La cella e i ‘termobags’ vanno infatti ad incrementare le attrezzature che permettono di trasportare e conservare con gli opportuni criteri e alle giuste temperature gli alimenti che i volontari dell’associazione tradatese ritirano da supermercati, grossisti e produttori per poi distribuirli alle famiglie in difficoltà economica attra- verso il Market Solidale di via Isonzo 3. Per informazioni sulle attività dell’associazione www.lacasadellacittasolidale.it