Le buone pratiche per l’ambiente da Vedano al Portogallo

Si è chiuso con un ultimo incontro transnazionale il “progetto Erasmus + “Green School 2.0 per un futuro sostenibile, che ha visto l’Istituto comprensivo Silvio Pellico di Vedano Olona coordinatore del progetto.

Tra il 30 settembre e il 4 ottobre il terzo ed ultimo incontro transnazionale del progetto si è svolto alla scuola “Agrupamento de Escolas de Maximinos” a Braga, in Portogallo.

Hanno partecipato la scuola coordinatrice del progetto, e gli altri partner, ovvero Portogallo, Polonia, Grecia, Macedonia e Romania. La scuola di Vedano è stata rappresentata dal vice preside Antonio D’Addetta e dal referente professor Salvatore Rizzo che hanno preso parte alla mobilità.

«Il progetto Erasmus – spiegano i referenti della scuola di Vedano Olona – ha promosso lo sviluppo e incrementato le conoscenze, le abilità e le competenze sull‘educazione ambientale e lo sviluppo sostenibile attraverso pratiche innovative e approcci collaborativi all’insegnamento e all’apprendimento. Tutte le attività svolte nel progetto sono state il risultato della cooperazione tra partner di diversi paesi che hanno così potuto instaurare proficue relazioni sia sul piano professionale che personale, condividendo gli obiettivi in modo comune».

Durante l’incontro in Portogallo è stato realizzato il rapporto finale del progetto, che si è sviluppato per un periodo di 24 mesi, e che si è cpncluso il 14 ottobre. Allo stesso tempo, sono stati discussi aspetti riguardanti l’adempimento di compiti e obiettivi, la diffusione, il monitoraggio e l’impatto del progetto su ogni studente, docente, famiglia e la comunità in generale.

Un progetto che ha coinvolto non solo docenti, alunni e scuole: «Ringraziamo per la collaborazione le famiglie, le autorità locali, i responsabili politici, gli enti pubblici e le associazioni e imprese del territorio, soggetti che hanno sempre dato il loro supporto in maniera attiva e positiva».