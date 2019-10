Torna la Camminata del Cuore, con tante caldarroste per la scuola

Domenica 27 ottobre si svolge ad Arcisate la quinta edizione della Camminata del cuore, una manifestazione tra sport e solidarietà organizzata dall’Associazione Genitori per la scuola a sostegno dell’attività dell’associazione Parkinsoniani Insubria.

Si tratta di una camminata non competitiva di 6 km adatta anche alle famiglie e su un percorso praticabile anche con il passeggino. Iscrizioni a partire dalle 9 al Parco Lagozza, e partenza alle 10. L’arrivo attorno alle 11.15 sempre al Parco Lagozza, dove verrà offerto un aperitivo nel vicino Centro anziani di Brenno Useria.

Per i parkinsoniani ci sarà un percorso nel Parco Lagozza di circa 200 metri, tutto pianeggiante da ripetersi a volontà. Saranno presenti anche istruttori di nordic walking.

Alle 12 pranzo in compagnia con specialità grigliate, e nel pomeriggio castagnata per sostenere le attività dell’Istituto comprensivo di Arcisate, giochi e, se non piove, gonfiabili per i bambini. Alle 17,30, infine, l’estrazione dei numeri vincenti della lotteria.

Durante l’evento sarà presente un punto di raccolta di scarpe sportive usate (ma in buono stato) che saranno donate a due associazioni: Africa&sport e Africa Athletics.

La manifestazione – che si terrà anche in caso di maltempo – è organizzata in collaborazione con la Proloco, le associazioni del paese e il patrocinio del Comune.