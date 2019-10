Tre nuovi appuntamenti con “DigitaLife” di Francesco Raganato

Proseguono le proiezioni di “DigitaLife”, la produzione cinematografica targata Varese Web in collaborazione con Rai Cinema e Fondazione Ente dello Spettacolo. In calendario tre appuntamenti: il primo a Tradate, il secondo a Padova e il terzo a Milano.

Si parte il 19 ottobre con una proiezione al Liceo Scientifico Marie Curie di Tradate, riservata agli studenti delle classi quarte e quinte. A seguire, il 21 ottobre alle ore 18.00, il film sbarcherà a Padova in occasione del DIGITALmeet 2019, un luogo di incontri, eventi, approfondimenti legati al mondo del digitale, dell’ICT e del web. La partecipazione è gratuita ma richiede comunque la registrazione.

Dopo la proiezione, previsto un momento di incontro e riflessione con Marco Giovannelli, produttore e autore del film.

Ultimo appuntamento mercoledì 6 novembre, al Salone dei Pagamenti di Milano, il più importante appuntamento italiano sull’innovazione e i pagamenti.

A partire dalla proiezione del docufilm che si terrà alle ore 10.00 in presenza di Francesco Raganato -regista del film- e di Marco Giovannelli, si aprirà un dibattito su come il digitale sta cambiando anche il nostro rapporto con il denaro e le modalità di gestirlo consapevolmente. Anche in questo caso l’ingresso all’incontro è gratuito previa prenotazione.

GLI APPUNTAMENTI

• Sabato 19 ottobre

Liceo Scientifico Marie Curie, via Monsignor Brioschi – Tradate

Riservato agli alunni delle classi quarte e quinte

• Lunedì 21 ottobre ore 18.00

Centro Universitario Cinematografico, via degli Zabarella 82 – Padova

INGRESSO LIBERO – CLICCA QUI PER PARTECIPARE

• Mercoledì 6 novembre ore 10.00

MiCo – Milano Congressi, ingresso Ala Nord via Gattamelata 5, Gate 14 – Milano

INGRESSO LIBERO – CLICCA QUI PER PARTECIPARE

IL TRAILER DEL FILM