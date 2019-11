Anche a Tradate una panchina rossa contro la violenza sulle donne

A Tradate è stata posata una panchina rossa e due appuntamenti contro la violenza sulle donne. “Una panchina rossa contro ogni forma di violenza” è questo il senso della panchina donata dal Comune di Tradate, dipinta di rosso dalle volontarie dell’Associazione Donna Oggi e posizionata il 23 novembre in Piazza Mazzini nello spazio antistante l’ingresso del Municipio di Tradate.

Sullo schienale della panchina una cassetta delle lettere accoglierà i pensieri e le riflessioni dei cittadini. L’intera città si è mobilitata per sostenere la sensibilizzazione e l’informazione, diverse attività commerciali hanno voluto sostenere l’iniziativa e in tante vetrine della città sono comparse paia di scarpe rosse distribuite dall’Associazione Donna Oggi e la facciata del Municipio sarà illuminata di rosso ogni sera per tutta la durata degli eventi.

Altri due eventi promossi dall’Associazione Donna Oggi e sostenuti dall’Amministrazione Comunale, attendono il pubblico a Tradate per informare, sensibilizzare e accompagnare l’impegno di quante, in Italia e nel mondo, si adoperano affinchè le violenze su donne e bambine non siano più presenti nel vivere civile. Ad ospitare il programma degli eventi sarà la storica Biblioteca Frera a cominciare dal 25 novembre con l’inaugurazione di “Volti di Donna” mostra dei dipinti dell’artista Katia Vitello. Le opere saranno esposte fino al 9 dicembre.

Giovedì 28 novembre alle ore 21 il monologo “Mi chiamo Valentina e credo nell’amore” interpretato da Donata Zorzoli e Pietro Giani cui seguirà “I segnali della violenza, pratica e metodologia della prevenzione e delle contromisure” a cura di Antonello Santini – Ispettore Capo della Polizia di Stato in congedo mentre per tutta la serata l’artista Katia Vitello disegnerà dal vivo alcuni momenti della serata. Giovedì 5 dicembre alle ore 21 in collaborazione con il Centro Antiviolenza Icore di Gorla Maggiore “Rovesciamo i luoghi comuni” messaggio di sensibilizzazione. “Le dipendenze affettive e manipolazione” conferenza a due voci a cura della Dott.ssa Stefania Benati psicologa C.A.V. Icore e Claudia Ossati counselor olistica.