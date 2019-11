Concerto del pianista Sebastiano Benzing, 11 anni di grande talento

Una bel concerto con un piccolo grande pianista è in programma nel pomeriggio di domenica 17 novembre all’Accademia musicale di Porto Ceresio, diretta dal M° Giovanni Salvatore Astorino.

A tenere la scena sarà Sebastiano Benzing, 11 anni, una vera promessa del panorama pianistico.

Il concerto, in programma alle 17 nella sala concerto dell’Accademia musicale, è offerto dall’Accademia e organizzato in collaborazione con la Precettoria del Ceresio P.T.H.M, ed è ad ingresso libero.

Sebastiano Benzing è nato a Milano nel 2008. Al Conservatorio di Milano, allievo di Cristina Frosini, è iscritto al II anno Preaccademico Avanzato. Frequenta la VII classe alla Deutsche Schule Mailand, dove ha iniziato lo studio del pianoforte a 5 anni con Bettina Ruben.

Al concorso “Jugend musiziert”, dal 2014 ha vinto cinque volte un “Primo premio”, anche in duo e in trio, dal 2018 anche alla sessione internazionale “Landeswettbewerb” (2018, Istanbul; 2019, Atene). Frequenta dal 2016 i corsi estivi di Aquiles Delle Vigne alla Sommerakademie del “Mozarteum” di Salisburgo. Nel 2017 ha tenuto un “City Concert” per “Piano City Milano”.

Per il concerto a Porto Ceresio, Sebastiano ha scelto un programma di grandi brani: