Tabbid, il social network dei piccoli lavori

Gli eventi più fastidiosi in grado di rovinare le nostre indaffarate giornate e interferire in maniera disastrosa nella serrata routine giornaliera riguardano il malfunzionamento di elettrodomestici e i vari problemi che possono riguardare tutto ciò che in casa può rompersi o andare fuori uso, quindi le possibilità sono in media estremamente elevate. In molti ormai ci si trova davanti a situazioni che per studi intrapresi e interessi personali non si sa minimamente come affrontare, finendo per andare nel panico alla ricerca di un intervento rapido che non ci riduca sul lastrico.

Per ovviare a questo disagio, le moderne tecnologie ci possono venire insospettabilmente in aiuto, grazie a Tabbid, una piattaforma nata del 2013 che si presenta come un vero e proprio social network dei piccoli lavori, come spiega il CEO Alessandro Notarbartolo, e che permette di trovare una soluzione ai tanti disguidi di ogni giorno, riuscendo a rintracciare con pochi click la persona giusta per riparare la lavastoviglie, aggiustare il ripiano della libreria e anche molto di più.

I servizi proposti offrono infatti ampia scelta e coprono non solo interventi tecnici ma prevedono mansioni anche di altro genere, sempre nell’ottica della disponibilità in tempi brevi e dei costi contenuti, permettendo di trovare facilmente la baby sitter dell’ultimo minuto, invece di sacrificare la serata faticosamente organizzata, o accurate lezioni di ripetizione per evitare di fare figuracce davanti al figlio con le proprie scarse competenze algebriche.

Gli ambiti di intervento riguardano inoltre lavori di pulizia e di consegna e trasporto fino ad arrivare al pet sitter perfetto a cui affidare il proprio peloso o ad un supporto per sbrigare noiose pratiche burocratiche, facendo affidamento sulle valutazioni degli utenti che hanno già sperimentato il servizio, importante elemento per aiutarci nella scelta e non incappare in delusioni.

Questa piattaforma è un’ottima occasione per mettere in contatto privati che ricercano un aiuto professionale con privati che mettono a disposizione la loro competenza per piccoli lavori, facilitando l’incontro di queste diverse e complementari esigenze.

Tramite la comoda ricerca territoriale, possiamo quindi trovare preziose risorse o anche farci trovare, se intendiamo metterci direttamente in gioco in qualche ambito e dare una svolta alla nostra vita lavorativa, trovando con questa piattaforma lo stimolo adeguato, per dedicarci ad esempio all’organizzazione di feste di compleanno o di servizi di catering, oppure sfruttando le nozioni acquisite in anni di esperienza per proporre direttamente campagne di marketing online o realizzazione di siti web.

Tabbid permette quindi di affrontare con più tranquillità i tanti imprevisti quotidiani, individuando la persona giusta e abbastanza vicina per un intervento rapido ed efficace, lasciando definire il prezzo all’utente che propone il servizio senza intromettersi nella questione. Nello stesso tempo questo sito consente di creare un network per aiutare chi è in cerca di lavoro ad ottenere visibilità e farsi trovare direttamente dal cliente, eliminando inutili intermediari ed evitando di affidarsi ad un generico passaparola, in modo da rendere il processo di offerta e domanda più snello e affidabile, nella piena soddisfazione di entrambe le parti.