Allarme furti a Malnate, l’Amministrazione risponde 

Il sindaco di Malnate Irene Bellifemine interviene sulla questione dei furti nelle abitazioni che in queste ultime settimane hanno colpito diversi cittadini malnatesi.

«Abbiamo ben chiara la situazione che si é verificata nel mese scorso a Malnate e che ancora ieri ha allertato la zona Villa Rossi, una concentrazione di furti ad opera di una banda, che ha allarmato cittadini e amministrazione – dice il sindaco – La mia raccomandazione è di mettersi in contatto subito con le Forze dell’ordine e con il gruppo di Controllo di vicinato. Come amministrazione in questi mesi abbiamo messo in campo tutti gli strumenti a disposizione per affrontare la situazione. Ci siamo subito attivati per aumentare la collaborazione con le Forze dell’ordine, che hanno incrementato pattugliamenti (anche in borghese) e posti di blocco. Abbiamo incontrato i referenti del controllo di vicinato per coordinare le attività e stiamo mettendo in programma diversi incontri specifici. Posso già anticipare due date: il 14 gennaio alle 18.30 ci sarà un incontro dedicato agli abitanti di Villa Rossi, la zona più colpita dall’ondata di furti. Il 16 gennaio alle 18.30 faremo una riunione con i referenti del controllo di vicinato. Entrambi gli incontri sono aperti a tutti i cittadini e si svolgeranno presso la nuova sede della Polizia Locale di Malnate, recentemente potenziata con una nuova centrale operativa».

L’amministrazione continua quindi sulla strada della collaborazione con i cittadini, potenziando il controllo di vicinato come strumento fondamentale di prevenzione: «Abbiamo analizzato i dati di furti e denunce e complessivamente quest’anno rispetto al 2018 sono in diminuzione, come dichiarato dal Prefetto Enrico Ricci che abbiamo incontrato e con il quale siamo in continuo contatto, così come con il Luogotenente Camelia dell’arma dei Carabinieri di Malnate. Questa escalation degli ultimi mesi però ci ha messo in allarme e fino a che ci sarà anche un solo furto, per me sarà una priorità intervenire con tutti mezzi disponibili».

«Ovviamente l’attività delle forze dell’ordine è fondamentale e imprescindibile -continua Irene Bellifemine – ma sappiamo, anche per le esperienze di altri comuni, che un buon controllo di vicinato è il modo migliore per controllare movimenti sospetti in un quartiere, segnalare nel modo corretto situazioni pericolose, attivare le forze dell’ordine. Questo fare rete è davvero efficace, perché la pattuglia di polizia non potrà mai essere presente costantemente su tutto il territorio in ogni momento, mentre i vicini di casa sono un occhio costante e vigile capace di cogliere persone e passaggi fuori dalla normale attività della zona. Ecco perché è importante che quante più persone possibili si formino per partecipare attivamente a questa iniziativa di cittadinanza attiva, il Controllo di vicinato».

Non mancano iniziative concrete per aumentare la rete della sicurezza. Partirà a gennaio il bando comunale “Adotta una telecamera” che permetterà al singolo o a un gruppo di cittadini (ad esempio agli inquilini di un palazzo o a vicini di casa) di proporsi come finanziatori per l’acquisto di una telecamera di sicurezza da installare su suolo pubblico e compatibile con la centrale operativa della Polizia locale, che potrà così avvalersi delle immagini registrate per indagini e controlli.

«Attenzione anche alle truffe, che contrariamente ai furti, sono in triste aumento specialmente a danni di persone anziane – aggiunge il sindaco – Continueremo con l’attività di informazione e formazione specialmente per le persone sole di una certa età. Anche qui il controllo di vicinato si rivela lo strumento migliore per avvisare tempestivamente della presenza di truffatori e proteggere così i vicini più vulnerabili. Suggeriamo infine ai cittadini di prestare molta attenzione in questi ultimi giorni dell’anno e di mettere in atto tutte le strategie utili alla prevenzione dei furti come suggerito dalle regole di Controllo di Vicinato».

Alcuni consigli utili:

– Avvisare un vicino fidato della propria assenza

– non pubblicare sui social in tempo reale il proprio viaggio e le vacanze

– collegare l’allarme di casa ai carabinieri

– mettere gli oggetti di valore nella cassetta di sicurezza in banca o in alternativa divisi in vari luoghi sicuri della casa

– assicurarsi di chiudere tutte le porte e finestre anche quelle di accesso dai garage

– Accendere le luci in giardino e vicino all’ingresso

-Accendere le luci e la televisione o radio se ci si assenta per poche ore, mettere un accensore a tempo se si parte per le vacanze.

– Far svuotare la cassetta delle lettere dal vicino o parente

– Se si parte far controllare la casa dai parenti/amici o vicino fidato simulando la presenza di persone in casa (accendere luci, tele, aprire finestre poi richiudere).