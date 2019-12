Jleana Valentino alla “Night of Kick and Punch 10”

La “Night of Kick and Punch 10” che avrà luogo sabato 14 dicembre al centro sportivo Vismara di Milano si arricchisce di un’altra protagonista di alto livello: salirà sul ring anche la fuoriclasse Jleana Valentino.

La lottatrice di Somma Lombardo affronterà Ania Sanchez sulla distanza delle 3 riprese da 3 minuti con le regole dello stile K-1 che permette di attaccare con pugni, calci e ginocchiate. Il galà di kickboxing è organizzato da Angelo Valente e dalla Sap Fighting Style, azienda specializzata nella produzione di guantoni, protezioni, attrezzatura ed abbigliamento per i praticanti di sport da ring. Presenterà l’evento la splendida Taylor Mega, influencer con 2.200.000 followers su Instagram.

Jleana Valentino torna alla “Night of Kick and Punch” dopo aver partecipato il 20 gennaio 2018. Nella passata occasione, con le regole della thai boxe, sconfisse in tre minuti la svizzera Aline Seiberth.

Nel clou della “Night of Kick and Punch 10” il goriziano Luca Grusovin sfiderà il franco-laotiano Dimitri Silalack per il vacante titolo mondiale dei pesi leggeri (60 kg) versione IKL (International Kickboxing League) sulla distanza delle 5 riprese da 3 minuti ciascuna. Promette spettacolo la sfida tra la milanese Cristina Caruso e la bulgara Detelina Nedelcheva sulla distanza delle 3 riprese da 3 minuti ciascuna.

The Night of Kick and Punch 10 è patrocinata dalla FIKBMS e dalla Lega Pro Italia.