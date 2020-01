L’Anpi commemora le vittime dello sterminio nazista

In occasione della “Giornata della Memoria” 2020 il Vice Presidente della sezione A.N.P.I. Gavirate-Besozzo, Giovanni Migliore, comunica gli appuntamenti “Per non dimenticare”. Una mostra, testimonianze e incontri per permettere a tutti i cittadini e gli studenti di riflettere su una delle tragedie più disumane della nostra storia.

Le iniziative sono organizzate come ogni anno a Gavirate, in occasione del 27 gennaio “Giorno della Memoria”, in ricordo delle vittime della Shoah con un vastissimo programma.

Lunedì 20 gennaio 2020 ore 10.00; testimonianza di Lilly Pesaro, presso l’Auditorium Comunale di Gavirate per gli alunni dell’Istituto Comprensivo “ G. Carducci” di Gavirate;

Lunedì 20 gennaio 2020; Mostra visitabile in orario scolastico, presso l’Istituto Comprensivo “ G Carducci ” di Gavirate ,“ La strage dimenticata. Meina 1943. Il primo eccidio di Ebrei in Italia”;

Lunedì 20 gennaio 2020 ore 16.00; Stella Bolaffi Benuzzi, presso l’Auditorium Comunale di Gavirate per l’Università della terza Età, Racconti delle persecuzioni razziali in Italia e delle sue esperienze traumatiche da bambina e da psicoanalista;

Lunedì 27 gennaio 2020 ore 10.30; presso Largo “Deportati nei campi di sterminio” (antistante il piazzale delle Ferrovie Nord), Gavirate, deposizione Corona Commemorativa; a seguire, presso l’Istituto Edith Stein di Gavirate “Memorie memoriae” lettura teatrale a cura degli studenti del Gruppo Teatrale dell’Istituto Edith Stein di Gavirate con la regia di Emanuela Legno;

Venerdì 31 gennaio 2020 presso Auditorium Comunale di Gavirate per gli alunni dell’Istituto Comprensivo “ G, Carducci”. Incontro con Angelo De Lorenzo autore di “Gino Bartali un santo in bicicletta”;

3 – 14 febbraio 2020 Mostra visitabile in orario scolastico,presso Istituto Edith Stein di Gavirate. “ La strage dimenticata. Meina 1943. Il primo eccidio di Ebrei in Italia” .