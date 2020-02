02.02.2020: benvenuto giorno palindromo

02.02.2020, che si legga dall’inizio o dalla fine la data di oggi non cambia.

Si tratta infatti di una serie di numeri palindroma, un caso che per noi italiani che scriviamo la data secondo l’ordine giorno, mese e anno capita solamente 366 volte ogni 10.000 anni.

“I topi non avevano nipoti”, “Etna gigante”, “affoga la goffa”… in italiano esistono moltissime costruzioni palindrome, ma per quanto riguarda le date si tratta di un evento piuttosto raro. A dire il vero, dall’inizio del terzo millennio si sono verificati già cinque giorni palindromi: il 10.02.2001, il 20.02.2002, il 01.02.2010, l’11.02.2011 e il 21.02.2012.

Il fatto singolare è che la data di questa domenica è palindroma anche per tutti i paesi che seguono la convenzione anglosassone di numerare i giorni a partire dal mese, per poi aggiungere il giorno e l’anno.