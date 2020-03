Coronavirus: i volontari samaratesi “Operativi al massimo” consegneranno dei respiratori

«Domenica 29 marzo partiremo con il nostro furgoncino per consegnare dei macchinari respiratori, ancora non sappiamo dove, la destinazione per ora è segreta in modo da evitare brutte sorprese per strada. Saremo anche scortati dalla polizia molto probabilmente». A parlare è Michele Di Stasi, volontario di “Operativi al massimo” (qui la pagina Facebook), l’associazione Onlus di Samarate che da più di dieci anni, quando c’è un’emergenza, «sale sul suo furgoncino e macina chilometri per portare aiuti nelle varie zone d’Italia».

«Abbiamo iniziato nel 2009 con il terremoto in Abruzzo e poi siamo intervenuti anche ad Amatrice. Dal 2014 portiamo anche i vestiti ai senza tetto», continua Di Stasi. Questa volta agiranno per contrastare il Coronavirus: insieme a lui partiranno altre due volontarie, Monica Variale e Maria Grazia Lillo. «Per loro l’emozione è grande perché si tratta del primo viaggio lungo – continua il volontario – mentre io ne ho fatti davvero tanti».

Di Stasi e i suoi cercano l’aiuto di tutti per affrontare il viaggio: «Ovviamente abbiamo bisogno dell’aiuto di tutti per pagare il gasolio, aiutateci ad aiutare».