Emergenza Covid19, Croce Rossa: “Luinesi, siate responsabili e gentili“

Sulla pagina facebook della Croce Rossa di Luino questa mattina è stato pubblicato un annuncio che Varesenews intende divulgare. Ecco il testo.

Ci seguite costantemente per le attività che facciamo, condividete il nostro impegno, avete fiducia in ciò da cui prendiamo ispirazione ogni giorno indossando la nostra uniforme di Croce Rossa, ma ora vi chiediamo di prendere consapevolezza di una grande responsabilità che abbiamo tutti insieme.

E’ IL MOMENTO DELLA RESPONSABILITA’ CIVICA: contrastiamo il diffondersi del Coronavirus limitando il più possibile i contatti sociali, scegliamo di stare a casa, di lavorare dove possibile da casa. Seguiamo gli indirizzi che ci stanno dando le autorità competenti per salvaguardare la nostra salute e quella degli altri. Dobbiamo il più possibile evitare che il Sistema Sanitario Regionale vada in tilt con un aumento della diffusione del virus e conseguentemente una necessità di posti letto e personale maggiore rispetto a quello esistente.

Nel contempo però E’ ANCHE IL MOMENTO DELLA GENTILEZZA: non dimentichiamoci di coloro, i nostri anziani, che oggi sono più in difficoltà e più a rischio. Aiutiamoli dove possibile a limitare il loro contatto esterno, mettendoci a disposizione del vicino di casa, del conoscente, del parente più vulnerabile, per fare la spesa al suo posto, andare per lui in farmacia o per una commissione che solitamente faceva in autonomia.

Noi come volontari della Croce Rossa Italiana, lo faremo. Ma questo impegno, questo senso di responsabilità deve essere qualcosa che non dobbiamo sentire solo noi che abbiamo scelto di servire il nostro Paese indossando l’uniforme da volontari CRI, ma possiamo farlo tutti dando l’esempio, soprattutto ai nostri figli, ai giovani, alla nostra Comunità.

Pierfrancesco Buchi – Presidente

con tutti i Volontari del Comitato della Croce Rossa di Luino e Valli