L’Avis “travolta” dalla disponibilità di nuovi volontari

Riceviamo dalle sezioni Avis Cassano Magnago, Avis Oggiona con Santo Stefano e Cavaria con Premezzo e Avis Lonate Pozzolo

Questo messaggio è indirizzato a tutti voi che appena avete sentito l’appello a donare sangue avete subito intasato il centralino della nostra Unità di Raccolta di Gallarate.

La vostra ondata ci ha piacevolmente spiazzato, mandando “in tilt” la nostra organizzazione, non certo preparata ad un evento tanto straordinario quanto gradito.

Sappiate che siete riusciti addirittura a far perdere la voce alle nostre segretarie che non volevano rinunciare neanche ad una delle vostre chiamate, per spiegarvi come si faccia a diventare donatori di sangue.

Siamo sempre stati orgogliosi di essere a capo di una grande famiglia di oltre tremila volontari e lo siamo ancora più, oggi, sapendo che nuovi donatori vogliono entrare a farne parte. Ci scusiamo di non aver potuto rispondere a tutti per dirvi che diventare donatori di sangue richiede un iter preliminare preciso e severo, messo a punto a livello nazionale per garantire a voi e a chi riceverà il vostro sangue la massima sicurezza.

Comprenderete che anche il nostro staff, come il resto della Sanità, oggi opera in regime di seria emergenza per cui siamo in grado di gestire, purtroppo, solo due richieste di nuove adesioni al giorno, perché vogliamo continuare ad operare con il giusto rigore e le corrette procedure che da noi si pretendono.

Confidiamo che il vostro entusiasmo non venga vanificato da questo dovuto riconoscimento dei nostri limiti e asupichiamo che abbiate la pazienza di attendere di essere chiamati per il colloquio iniziale.

Non vogliamo perdervi prima di avervi accolti. Anche nei periodi più bui, come quello attuale in cui ci vorrebbero tutti confinati

solo ad assistere passivamente agli eventi possiamo, insieme, diventarne protagonisti attivi.

Vi aspettiamo insieme con le Comunali che donano presso la nostra U.d.R.

Avis-Cassano Magnago

Avis-Oggiona con Santo Stefano e Cavaria con Premezzo

Avis-Lonate Pozzolo