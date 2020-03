Perde il controllo dell’auto e travolge due fioriere in centro

Le strade sono pressoché deserte e dunque gli incidenti stradali sono quasi scomparsi in questi giorni di blocco della mobilità a tutti i i livelli.

Questa sera però i Carabinieri attorno alle 20.30 sono intervenuti in pieno centro a Malnate per una vettura che ha rischiato di finire nella vetrina (chiusa) di uno dei negozi che si affacciano su via Garibaldi.

Per cause ancora in corso di ricostruzione un automobilista ha perso il controllo della vettura e dopo aver travolto due delle fioriere che delimitano il marciapiedi ha arrestato la sua corsa contro il muro.

Non si segnalano persone ferite.