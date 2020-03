Samuele Astuti e i “suoi” ragazzi: “Grazie per il vostro impegno”

“Ragazzi! Grazie per il vostro impegno e per i vostri sacrifici”.

A parlare è Samuele, non l’ex sindaco o il consigliere regionale. I ragazzi di Malnate lo conoscono tutti perché lui andava a scuola ogni settimana e i bambini lo fermavano per strada per salutarlo e parlarci.

Del resto, non a caso aveva voluto fermamente che Malnate diventasse la Città dei bambini. Oggi ha sentito il bisogno di ringraziare i “suoi ragazzi” per lo sforzo che stanno facendo nel restare a casa.

E, come al suo solito, va oltre e si rivolge a loro in modo diretto dalla sua pagina Facebook cercando subito l’interazione.

“A tal proposito, voglio farvi una domanda: quale sarà la prima cosa che farete una volta finito questo periodo? Io ho un urgente bisogno di tagliarmi i capelli”!