Maschere protettive “Made in Casciago” donate alla Polizia di Stato

Le maschere protettive “Made In Casciago”, realizzate con le stampanti 3D acquistate dal sindaco Mirko Reto che saranno a fine emergenza donate alle scuole e alla Protezione Civile, sono in distribuzione a enti, associazioni e operatori santari.

Oggi, mercoledì 8 aprile, ne sono state consegnate alcune alla Polizia di Stato: «L’amministrazione comunale in collaborazione con la protezione civile Valtinella continua il proprio lavoro cercando di aiutare il personale in prima linea – commenta Mirko Reto -. Oggi sono state donate alla Polizia di Stato le nostre visiere , un piccolo gesto per ringraziarli per il lavoro svolto per la tutela ed il controllo del nostro territorio. Un grazie particolare al vicequestore Leopoldo Testa per la costante presenza e vicinanza».