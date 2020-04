Il virus non frena la tecnologia, Solbiate Olona mappata in 3D

L’allarme Covid-19 non ferma la tecnologia. Oggi infatti i cittadini di Solbiate Olona hanno visto passare per le vie del paese un’auto particolare. L’Amministrazione comunale con un comunicato ne spiega la funzione: «Una nuova fase per l’Amministrazione Pubblica. Solbiate Olona con Cairate (lo avevamo raccontato qui) è uno dei primi comuni della provincia di Varese, e tra i primi in Italia, a mappare in 3D l’intero territorio, con l’obiettivo di tenere tutto sotto controllo, mettendo a disposizione di tecnici e amministratori una grande quantità di dati di facile consultazione, sul quale lavorare e programmare interventi e investimenti».

Prosegue l’amministrazione: «Nei fatti, da oggi, un veicolo attrezzato (denominato Geolander) con laserscanner e fotocamere ad alta risoluzione, percorrerà le strade di Solbiate Olona filmando e fotografando segnali stradali, numeri civici, cartelloni pubblicitari, aree verdi, aiuole, marciapiedi, tombini e altro ancora. Tutto con estrema precisione. La tecnologia ci darà modo di pianificare manutenzioni di verde pubblico, strade, marciapiedi, segnaletica e molto altro».