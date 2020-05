Filippo è nato durante una pandemia mondiale

Il 1 febbraio sono entrata in maternità, finalmente a casa dal lavoro pensavo di godermi due mesi di passeggiate, yoga, shopping con le amiche, giornate al parco con mio figlio grande, corso pre parto e invece…arriva un virus che miete vittime…quarantena e improvvisamente chiusi in casa.

E divento maestra…cuoca…parrucchiera..faccio ginnastica con i programmi in tv, non posso uscire per camminare…ho le gambe gonfie…sono al nono mese.

Alle visite devo andare da sola, in ospedale per partorire sono sola, per poche ore posso vedere il papà di mio figlio.

Filippo nasce durante una pandemia mondiale.

Dimessi dall’ospedale torniamo a casa di corsa, nessuna festa, niente incontro con i nonni, nessuna torta di benvenuto.

Mio figlio vede persone mascherate, in video, gli racconteremo di un inizio isolato che ci ha fatto scoprire l’intimità della famiglia, ma anche l’importanza dei contatti, la forza e la bellezza degli abbracci.

Memoria di emozioni contrastanti.

Cinzia Colombo, Malnate