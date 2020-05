Gian Luca Rana e l’impegno durante l’emergenza COVID-19 

Gian Luca Rana: continua l’impegno per aiutare i bisognosi durante l’emergenza coronavirus

Sono sempre più numerosi i progetti di beneficenza messi in atto da Gian Luca Rana. Già promotore di diverse iniziative per la lotta alla crisi dovuta alla pandemia da Covid-19, l’Amministratore Delegato del Pastificio Rana, nonché figlio del noto patron, Giovanni Rana, nelle ultime settimane ha pensato anche alle fasce più bisognose della popolazione, disponendo, in un momento in cui molte famiglie fanno fatica ad accedere a beni di prima necessità, la distribuzione di oltre 30.000 chili fra sughi e pasta.

Il gesto benefico, che ha preso il via per supportare le comunità locali nel contrasto alla povertà, ha visto i numerosi volontari della Protezione Civile distribuire prodotti alimentari alle famiglie colpite dalla crisi.

Oggetto delle donazioni anche numerose associazioni di volontariato che si occupano ogni giorno di chi vive ai margini, oltre a diverse realtà di assistenza dislocate sull’intero territorio nazionale. Si è così innescata una catena di solidarietà, che ha raggiunto diverse regioni da nord a sud dello Stivale, apportando un sostegno alimentare oggi attivo in tutto il paese.

Gian Luca Rana: iniziative di beneficenza in Lombardia

Più nel dettaglio, nella sola Lombardia, i progetti messi in atto da Gian Luca Rana hanno portato alla distribuzione di circa 3.500 chili di prodotti fra sughi e pasta. I generi alimentari hanno raggiunto e continuano a raggiungere le fasce più deboli della popolazione, donando sostegno ai nuclei familiari in sofferenza per il fermo delle attività.

Anche in Lombardia tutti gli approvvigionamenti donati, destinati alle diverse aree del territorio, sono stati distribuiti attraverso l’impegno della Protezione Civile locale, già attiva nel supporto ai cittadini più disagiati; ma i destinatari delle derrate sono anche diverse associazioni operanti sul territorio regionale, tra le quali le case di cura di Pavia e la mensa per i senzatetto allestita dall’Associazione Don Milani di Bergamo.

Le numerose iniziative a sostegno delle famiglie colpite dalla crisi si affiancano ai diversi progetti che Gian Luca Rana ha attuato negli ultimi mesi. Per supportare le terapie intensive di alcuni nosocomi veneti, l’AD del Pastificio Rana ha infatti donato 400.000 euro, che sono stati utilizzati, nelle scorse settimane, per l’acquisto di ventilatori polmonari da destinare alla cura degli affetti da Covid-19.

Allo stesso tempo, per ringraziare gli oltre 700 dipendenti attivi nei 5 pastifici sul territorio nazionale, che nell’emergenza sanitaria hanno continuato ad assicurare gli approvvigionamenti, Rana ha varato un aumento salariale di 2 milioni di euro totali. Senza contare le numerose iniziative di sostegno alle famiglie e una polizza assicurativa a tutela di ogni singolo lavoratore.

Gian Luca Rana: una mission di innovazione e sviluppo

Gian Luca Rana, oggi CEO del Pastificio Rana, da quasi 35 anni affianca suo padre Giovanni nella gestione della storica impresa di famiglia. Appassionato e attento, ma anche visionario e innovativo, ha mosso i primi passi nell’azienda da giovanissimo, dove ha visto accrescere in sé una passione già viva affiancando gli operai del reparto produttivo.

Da questo fervore è nato il Centro di Ricerca e Sviluppo per la crescita di Pastificio Rana, un laboratorio di idee e progetti, che negli anni ha portato alla creazione di prodotti sempre più innovativi. Si affianca alla fase creativa, la valorizzazione dei processi produttivi, supportata da un continuo sviluppo dei macchinari adoperati nelle lavorazioni.

La passione di Gian Luca Rana è la scintilla che negli anni ha permesso di innescare quel processo che ha trasformato una piccola ma fiorente attività locale in una solida azienda mondiale. Il Pastificio Rana, infatti, oggi ha esteso la sua esperienza anche oltreconfine, dove negli ultimi anni sono sorte numerose attività produttive legate al brand.

Un’espansione possibile soprattutto grazie alla passione che non smette di animare Giovanni Rana e suo figlio Gian Luca: una spinta da sempre determinante per i continui successi del Pastificio Rana sul mercato.