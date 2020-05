“La Prova del Cuoco” in diretta da Cucina Barzetti

Sarà un mezzogiorno in diretta nazionale per Malnate.

Giovedì 28 maggio infatti la trasmissione di Rai 1, “La Prova del Cuoco” riprenderanno all’opera chef Sergio Barzetti, già volto noto televisivo, dal suo ristorante nel centro storico malnatese.

A comunicarlo è stato lo stesso cuoco malnatese con un post su Facebook.

Appuntamento quindi per le 12 di giovedì per una diretta Roma-Malnate da non perdere.