Lite tra famiglie finisce in rissa, nove denunce a Cassano Magnago

Una lite tra famiglie degenerata in rissa tanto da richiedere l’intervento dei carabinieri della compagnia di Busto Arsizio. È successo intorno alle 21 di venerdì sera 8 maggio in via Trieste a Cassano Magnago.

Quando sono arrivati sul posto i carabinieri hanno ricostruito che la lite era avvenuta all’interno di un’area di proprietà nella quale sono presenti 4 strutture abitative per altrettanti nuclei familiari, una sorta di campo nomadi.

La contesa, secondo i primi rilievi, era sorta per questioni familiari riconducibili a legami matrimoniali esistenti tra i componenti della famiglia sinti locale e un’altra proveniente dal bresciano.

Gli accertamenti svolti dai carabinieri in collaborazione con quelli della stazione carabinieri di Pontevico in provincia di Brescia – proseguiti per tutta la nottata – hanno permesso di identificare e denunciare per i reati di lesioni personali e rissa ben 9 persone, 5 di una famiglia di cognome Pellerini e 4 della famiglia Bogdan.

Per quanto appreso, benché siano in corso verifiche presso tutti gli ospedali, una sola delle persone coinvolti, della famiglia Pellerini, si è recato in pronto soccorso a Gallarate per un taglio superficiale ad un orecchio. Sul posto non sono stati rinvenuti oggetti contundenti o armi di alcun genere.