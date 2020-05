Nemmeno il coonavirus ferma la creatività degli studenti del Facchinetti

Nemmeno la chiusura della scuola a causa dell’emergenza sanitaria ha fermato gli studenti dell’Isis Facchinetti.

Durante il lockdown, nonostante le aule chiuse e le lezioni digitali, i ragazzi, diretti dal professor Loris Pagani, non si sono fermati un momento e hanno proseguito i progetti del laboratorio di Robotica chiamato “A.U.R.A.T.” sfruttando le competenze acquisite hanno realizzato alcuni lavori partendo dal tema della disabilità e della tecnologia.

L’ultimo risultato conseguito dai ragazzi è l’accesso alla finale Letsapp “Solve for Tomorrow“ in cui gli veniva chiesto di progettare app per smartphone di carattere sociale.

I partecipanti sono stati 538 scuole e relativi progetti da tutta Italia. La prima selezione ne ha scelti 9 che si sono poi confrontati con un video di presentazione da cui sono stati selezionati 3 progetti che entro la prima settimana di Giugno si sfideranno per stilare la classifica finale.



Gli studenti del Facchinetti hanno ideato “Space Able”, una app che permette a persone con disabilità motorie di controllare ambienti connessi, come una casa domotica o un ufficio, usando come controller il movimento della testa o dei propri occhi. Il progetto ha lo scopo di permettere ai disabili la gestione di una casa domotica attraverso lo smartphone, un grande contributo a questo progetto è stato dato dall’alunno Hasani Xherito come consulente ci ha permesso di comprendere alcune problematiche relative alla disabilità e ha testato i progetti. Il team Aurat ha prodotto altri progetti sul tema della disabilità che sono attualmente in concorso, vi terremo informati.

I ragazzi che hanno partecipato a questo Progetto sono: Dario Toaiari, Veronica Viceconti, Giovanni Biaggio, Luca Pedrotti, Hossain Zahid Guidati dai docenti Loris Pagani e Valentina Corbetta

e supportati dall’intero “Team Aurat”